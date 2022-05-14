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Правительство выделит разведке более 1 млрд гривен

Фото: разведка получит более одного миллиарда гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Правительство выделило 1,23 млрд гривен для обеспечения неотложных нужд Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Средства будут направлены на закупку, содержание, ремонта вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения разведывательного органа Минобороны.

"Распоряжение правительства принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, на выплаты переселенцам Минсоцполитики направило дополнительные средства.

Мы также писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны G7 передать Украине замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов.

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Министерство обороны Украины