Правительство выделит разведке более 1 млрд гривен

Правительство выделило 1,23 млрд гривен для обеспечения неотложных нужд Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Средства будут направлены на закупку, содержание, ремонта вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения разведывательного органа Минобороны.
"Распоряжение правительства принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
Напомним, на выплаты переселенцам Минсоцполитики направило дополнительные средства.
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