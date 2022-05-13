Кулеба призвал страны G7 передать Украине замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов
Украина призывает страны "Большой семерки" передать Украине замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД G7 в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы.
"Я призываю власти стран большой семерки принять законодательство и провести все необходимые процедуры, чтобы конфисковать суверенные активы России и передать их Украине, чтобы Украина могли использовать эти деньги для восстановления страны", - сказал он.
По словам Кулебы, Канада уже приняла соответствующие меры и по его ощущениям, другие последуют ее примеру "скорее раньше, чем позже".
Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро, подчеркнул глава МИД.
Среди других тем, которые обсуждались на встрече министров Большой семерки - глобальный кризис с продовольствием.
"Российская агрессия против Украины - единственная причина этого кризиса. Россия заблокировала украинские порты, атакует ракетами Одессу, самый большой украинский порт, через который украинская агропродукция поставлялась на глобальный рынок", - сказал Кулеба.
На заседании обсуждались пути, как снят эту блокаду и обеспечить экспорт украинской агропродукции, в частности, в Африку и Азию.
Напомним, министры иностранных дел группы G7 проведят встречу 13-14 мая. Ежегодная встреча, которая продлится до субботы, собирает высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза на балтийском курорте Вайссенхаус.
В пятницу также присутствуют министры иностранных дел Украины и Молдовы, а наиболее промышленно развитые страны Запада намерены подтвердить свою поддержку двух стран.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.