На выплаты переселенцам направили дополнительные средства: когда люди получат деньги

Минсоцполитики направило в Ощадбанк около 5,8 млрд гривен на выплату переселенцам помощи на проживание. В частности на этой неделе был перечислен очередной транш в размере 633 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на сегодня 2,8 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступили через "Дію". Часть из них сейчас дорабатываются органами социальной защиты, командами Мінцифри и Минсоцполитики.

Также еще не все заявления поступили в Минсоцполитики из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие - медленнее.

"Поэтому если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Два транша в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередное направление средств людям", - сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

Правительство изменило порядок оказания помощи с мая. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Минреинтеграции утвердило перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут осуществляться выплаты. Перечень не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.