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Уряд виділить розвідці понад 1 млрд гривень

Фото: розвідка отримає більше одного мільярда гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Уряд виділив 1,23 млрд гривень для забезпечення невідкладних потреб Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Урядовий портал.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю, утримання, ремонту озброєння і військової техніки, матеріально-технічного забезпечення розвідувального органу Міноборони.

"Розпорядження Уряду прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на виплати переселенцям Мінсоцполітики направило додаткові кошти.

Ми також писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни G7 передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів.

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Міністерство оборони України