Правительство внедрит мобильное приложение для вызова полиции

В ближайшее время граждане смогут вызвать Национальную полицию с помощью мобильного приложения. Об этом сообщил министра внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, мобильное приложение будет иметь название My Pol.

"Сейчас я вам продемонстрирую еще одну новость, которую мы будем предлагать. Это приложение My Pol. Каждый сможет пользоваться им и срочно связаться с полицией. В ближайшее время", - заявил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины наработают механизм электронного голосования на выборах. Рабочую группу будет создано совместно с комитетом по вопросам цифровой трансформации.

Также РБК-Украина писало, что в Министерство цифровой трансформации запустило в Украине национальную онлайн-платформу для бизнесменов "Дія.Бізнес". Сейчас он работает в тестовом режиме, однако на портале можно будет проконсультироваться со специалистами, найти бизнес-идеи и посмотреть кейсы успешных бизнес-проектов.

Кроме того, в Украине запущен сервис электронных водительских прав в приложении "Действие". Недавно представленный приложение "Дія", который в настоящее время является электронной базой документов водителей, уже попробовали в работе свыше 310 тысяч пользователей.