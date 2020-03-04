Уряд впровадить мобільний додаток для виклику поліції 

Найближчим часом громадяни зможуть викликати Національну поліцію за допомогою мобільного додатка. Про це повідомив міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мобільний додаток буде мати назву My Pol.

"Зараз я вам продемонструю ще одну новину, яку ми будемо пропонувати. Це додаток My Pol. Кожен зможе користуватись ним і терміново зв'язатися з поліцією. Найближчим часом", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді України напрацюють механізм електронного голосування на виборах. Робочу групу буде утворено спільно з комітетом з питань цифрової трансформації.

Також РБК-Україна писало, що в Міністерство цифрової трансформації запустило в Україні національну онлайн-платформу для бізнесменів "Дія.Бізнес". Наразі він працює у тестовому режимі, однак на порталі можна буде проконсультуватись з фахівцями, знайти бізнес-ідеї та подивитись кейси успішних бізнес-проектів.

Крім того, в Україні запущено сервіс електронних водійських прав у додатку "Дія". Нещодавно представлений додаток "Дія", який на даний час є електронною базою документів водіїв, уже спробували в роботі понад 310 тисяч користувачів.