В Раде разработают механизм электронного голосования на выборах

Фото: Андрей Клочко (rada.gov.ua)

В парламенте создали рабочую группу

Члены комитета по вопросам организации государственной власти проголосовали за создание рабочей группы по наработке изменений в избирательное законодательство для проведения электронного голосования в Украине. Об этом заявил глава комитета Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Рабочая группа будет создана совместно с комитетом по вопросам цифровой трансформации.

"Предложение создать совместно с комитетом по вопросам цифровой трансформации рабочую группу по наработке комплексных изменений в избирательное законодательство, которые бы позволили проведение электронного голосования в Украине", - заявил Клочко.

По его словам, сопредседателем группы будет глава подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии комитета Алина Загоруйко.

"Есть такая инициатива создать рабочую группу. Тема касается проведения электронного голосования. Это новая тема для Украины. На базе только нашего комитета изучить все вопросы невозможно, поэтому привлечем представителей комитета цифровой информации. В состав группы также будут входить представители Минцифры и общественности", - прокомментировала Загоруйко.

Напомним, летом 2019 года в Раде отмечали, что введение электронного голосования не позволит обеспечить тайное голосование избирателей.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина отмечал, что для временно перемещенных лиц возможно нужно применить электронное или дистанционное голосование на выборах в Донбассе.