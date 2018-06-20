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Правительство Великобритании выиграло важное голосование по Brexit

НовостиПолитика    20.06.2018 - 21:16
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

319-ю голосами отклонили законопроект, который предоставлял парламенту больший контроль над процессом Brexit

Правительство Великобритании выиграло важное голосование по Brexit. Об этом сообщает DW.

Так, правительство Великобритании избежало поражения во время голосования в нижней палате парламента - Палате общин - по законопроекту, который давал парламентариям возможность блокировать соглашение относительно условий выхода страны из ЕС.

Сообщается, что народные избранники 319-ю голосами отклонили законопроект, который предоставлял парламенту больший контроль над процессом Brexit. За соответствующий документ проголосовали 303 парламентария.

Незадолго до голосования правительство Великобритании внесло в Палату общин компромиссное предложение. Нынешняя победа в парламенте является большим облегчением для премьерки Терезы Мэй, которая стремится сохранить контроль над правительством, что находится в состоянии глубокого раскола.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания обещает Европейскому Союзу военное сотрудничество после выхода страны из ЕС.

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Теги публикации: Великобритания, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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