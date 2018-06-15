Британія обіцяє ЄС військову співпрацю після Brexit

Також Британія готова брати участь у європейських силових структурах

Велика Британія обіцяє Європейському Союзу (ЄС) військову співпрацю після виходу країни з ЄС (Brexit). Про це заявив міністр британського уряду у справах Європи Девід Лідінгтон німецьким ЗМІ, повідомляє Reuters.

Так, Велика Британія хоче надійно закріпити свою зовнішню політику та безпекові зв'язки із ЄС шляхом "угоди про максимально можливу співпрацю" та готова брати участь у європейських силових структурах.

"Британія буде відкритою до тісної співпраці з Європою у силах кризового реагування після свого виходу із ЄС. Британія хотіла би формалізувати майбутню зовнішню політику, безпекову та військову співпрацю з ЄС у відповідній угоді", - заявив британський урядовець.

Також Лідінгтон додав, що це би включало контроль з боку Лондона над будь-якими розгортаннями британських сил у Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Великій Британії нижня палата парламенту ухвалила план із виходу країни з Євросоюзу (Brexit).

Також додамо, що міністр юстиції Британії подав у відставку через Brexit.