319-ма голосами відхили законопроект, який надавав парламенту більший контроль над процесом Brexit

Уряд Великобританії виграв важливе голосування щодо Brexit. Про це повідомляє DW.

Так, уряд Великобританії уникнув поразки під час голосування у нижній палаті парламенту - Палаті громад - щодо законопроекту, котрий давав парламентарям можливість блокувати угоду щодо умов виходу країни з ЄС.

Повідомляється, що народні обранці 319-ма голосами відхили законопроект, який надавав парламенту більший контроль над процесом Brexit. За відповідний документ проголосували 303 парламентарі.

Незадовго до голосування уряд Великобританії вніс до Палати громад компромісну пропозицію. Нинішня перемога в парламенті є великим полегшенням для прем'єрки Терези Мей, яка прагне зберегти контроль над урядом, що перебуває у стані глибокого розколу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія обіцяє Європейському Союзу військову співпрацю після виходу країни з ЄС.