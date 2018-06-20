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Уряд Великобританії виграв важливе голосування щодо Brexit

НовиниПолітика    20.06.2018 - 21:16
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

319-ма голосами відхили законопроект, який надавав парламенту більший контроль над процесом Brexit

Уряд Великобританії виграв важливе голосування щодо Brexit. Про це повідомляє DW.

Так, уряд Великобританії уникнув поразки під час голосування у нижній палаті парламенту - Палаті громад - щодо законопроекту, котрий давав парламентарям можливість блокувати угоду щодо умов виходу країни з ЄС.

Повідомляється, що народні обранці 319-ма голосами відхили законопроект, який надавав парламенту більший контроль над процесом Brexit. За відповідний документ проголосували 303 парламентарі.

Незадовго до голосування уряд Великобританії вніс до Палати громад компромісну пропозицію. Нинішня перемога в парламенті є великим полегшенням для прем'єрки Терези Мей, яка прагне зберегти контроль над урядом, що перебуває у стані глибокого розколу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія обіцяє Європейському Союзу військову співпрацю після виходу країни з ЄС.

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Теги публікації: Великобритания, Brexit  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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