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Правительство утвердило финансовый план "Укрэнерго"

Новости » Экономика    22.04.2019 - 16:25
Правительство утвердило финансовый план "Укрэнерго"
Фото: Укрэнерго (УНИАН)

Компания заплатит государству 2 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, утвержденный 27 марта план разработан с учетом прогнозных макропоказателей экономического развития страны и целей Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

План предусматривает:

  • - доходы в сумме 7 552, 3 млн грн;
  • - расходы в сумме 5 193,6 млн грн;
  • - выплаты в пользу государства в размере 2 044,9 млн грн
  • - реализацию приоритетных проектов на сумму 3 912,8 млн грн (без НДС).

Правительство утвердило финансовый план &quot;Укрэнерго&quot;

"Документ позволяет создать надлежащие условия для выполнения ключевых уставных задач Укрэнерго и стабилизации его финансового состояния, а также создает условия для дальнейшего развития предприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК "Укрэнерго" 4 февраля 2019 года. "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

Министерство финансов Украины 22 февраля 2019 года создало комиссию по реорганизации государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в частное акционерное общество (ЧАО).

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