"Укрэнерго" передали в управление Минфину

Фото: Укрэнерго (УНИАН)

Передача компании другому ведомству означает завершение процедуры анбандлинга и корпоративной реформы

Кабинет министров обнародовал распоряжение о передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" из сферы управления Министерства энергетики и угольной промышленности в сферу управления Министерства финансов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 14 ноября 2018 года. № 1001-р.

Согласно распоряжению, имущество, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети, находящиеся на балансе государственного предприятия "Укрэнерго", закрепляются за акционерным обществом на праве хозяйственного ведения и не подлежат отчуждению

Как отметили в "Укрэнерго", переход компании от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов означает завершение процедуры анбандлинга и корпоративной реформы "Укрэнерго" в соответствии с украинским законодательством и обязательствами перед Энергетическим Сообществом, а также является обязательным условием сертификации "Укрэнерго"

"Кстати, подчинение оператора системы передачи Минфину является распространенной практикой в Европе, с энергосистемой которой в ближайшие годы мы должны интегрировать украинскую электроэнергетику", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Как сообщало РБК-Украина, решение о передаче оператора энергосистемы в другое ведомство связано с необходимостью выполнения ряда условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро.

В Частности, речь идет о внедрении корпоративного управления в НЭК "Укрэнерго" и о необходимости достичь "существенного прогресса в подготовке "Укрэнерго" к сертификации в качестве независимого оператора". Сертификат оператора должны подтвердить в Энергосообществе ЕС. Такую сертификацию госкомпания может получить только после корпоратизации (реорганизации из унитарного предприятия в акционерное общество), внедрения наблюдательного совета, а также анбандлинга.

В случае с "Укрэнерго" анбандлинг означает, что Минэнерго должно было передать компанию другому ведомству или вывести из своего подчинения сегмент генерации. Это необходимо сделать, поскольку нормы Третьего энергопакета ЕС предусматривают разделение функций транспортировки, поставки и генерации электроэнергии.

Глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевкі Аджунер. в интервью РБК-Украина заявил, что анбандлинг "Укрэнерго" - вполне реальная задача, поскольку "Укрэнерго" не владеет активами в генерации и дистрибуции. По его словам анбандлинг может состояться в 2019 году.