Уряд затвердив фінансовий план "Укренерго"

Фото: Укренерго (УНІАН)

Компанія заплатить державі 2 млрд грн

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, затверджений 27 березня план розроблений з урахуванням прогнозних макропоказників економічного розвитку країни та цілей Енергетичної стратегії України до 2035 року.

План передбачає:

- доходи у сумі 7 552, 3 млн грн;

- витрати у сумі 5 193,6 млн грн;

- виплати на користь держави у розмірі 2 044,9 млн грн

- реалізацію пріоритетних проектів на суму 3 912,8 млн грн (без ПДВ).

"Документ дозволяє створити належні умови для виконання ключових статутних завдань Укренерго та стабілізації його фінансового стану, а також створює умови для подальшого розвитку підприємства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством "НЕК "Укренерго" 4 лютого 2019 року. "Укренерго" перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів України 22 лютого 2019 року створило комісію з реорганізації державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в приватне акціонерне товариство (ПрАТ).