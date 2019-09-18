Правительство утвердило анбандлинг "Нафтогаза" до конца года

Кабинет министров Украины утвердил анбандлинг Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" до конца года. Об этом на брифинге заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у Украины есть все элементы, чтобы подписать два договора - договор интерконнектора и договор транспортировки газа (согласно европейским требованиям) с российской стороной.

"Мы на сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки и ответственность сторон… На протяжении двух последних недель мы подготовили компромиссное решение… у нас есть все возможности, чтобы до конца года принять все решения для обеспечения отделения оператора ГТС, чтобы он мог работать, как того требует европейское законодательство", - отметил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство на заседании 18 сентября передало компанию "Магистральные газопроводы Украины" в подчинение Министерству финансов.

Отметим, в сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС. До этого "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга, передав функцию технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".