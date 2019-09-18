Уряд затвердив анбандлінг "Нафтогазу" до кінця року

Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до кінця року. Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в України є всі елементи, щоб підписати два договори - договір інтерконектора і договір транспортування газу (згідно європейським вимогам) з російською стороною.

"Ми на сьогодні оновили план анбандлінга, заклали чіткі терміни і відповідальність сторін... протягом двох останніх тижнів ми підготували компромісне рішення... у нас є всі можливості, щоб до кінця року прийняти всі рішення для забезпечення відділення оператора ГТС, щоб він міг працювати, як того вимагає європейське законодавство", - зазначив Оржель

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд на засіданні 18 вересня передав компанію "Магістральні газопроводи України" в підпорядкування Міністерству фінансів.

Відзначимо, у вересні Україна представила Єврокомісії модель відділення оператора ГТС. До цього "Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінга, передавши функцію технічної експлуатації газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України".