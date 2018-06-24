Глава МИД Турции назвал проходящие выборы самыми важными в истории страны

Чавушоглу надеется, что голосование положительно отразится на дальнейшем развитии страны

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ​назвал досрочные президентские и парламентские выборы, которые проходят в стране сегодня, 24 июня, самыми важными в истории Турции. Об этом он заявил журналистам, передает Anadolu Ajansı.

"Это самые важные выборы в нашей истории. Турция сейчас переживает непростой период своего развития, поскольку в стране меняется форма государственного управления. Даст Бог, сегодняшнее голосование положительно отразится на дальнейшем развитии страны", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.

Напомним, за день до выборов президента Турции в субботу, 23 июня, в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже с Республиканской народной партии.

Ранее, в апреле президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня. Сначала выборы планировали провести в ноябре 2019 года.

Отметим также, что 16 апреля 2017 года в Турции состоялся референдум, в ходе которого большинство избирателей приняли решение в пользу законопроекта из 18 статей о переходе от парламентской к президентской системе.