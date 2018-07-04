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Уряд Туреччини передав президенту виконавчі повноваження

НовиниПолітика    04.07.2018 - 10:12
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (з відкритих джерел)

Зміни в законодавство вступлять в силу з моменту складення присяги президентом

Уряд Туреччини передав свої повноваження президенту країни у відповідності з переходом від парламентської до президентської форми правління. Про це повідомляє Reuters.

Так, перехід до президентської форми правління став результатом віборов, які пройшли в Туреччині в червні 2018 року.

Як зазначає видання Anadoluдокумент вносить зміни в ряд законів та підзаконних актів з 1924 року по 2017-й.

Суть змін полягає у передачі виконавчих повноважень прем'єр-міністра і уряду президенту. Вони вступлять в силу з моменту складення присяги президентом.

Відзначимо, в ході референдуму в Туреччині, який відбувся 16 квітня 2017 року, понад 51% громадян висловилися за внесення змін до конституції країни, які значно розширюють президентські повноваження.

Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, при цьому, виступив за відновлення в країні страти, апелюючи при цьому, що цього від нього вимагає народ. У той же час опозиція Туреччини подала апеляцію до Європейського суду з прав людини з вимогою скасувати результати референдуму, який надав президенту широкі повноваження.

24 червня 2018 року в Туреччині пройшли дострокові президентські і парламентські вибори.

Зокрема, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав ці вибори найбільш важливими в історії країни.

В результаті голосування переміг Реджеп Тайіп Ердоган і правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (АКР).

У ході паралельних парламентських виборів правляча партія АКР набрала 43%, її найближчий союзник - Партія націоналістичного руху - 11%, у РНП - 23% голосів, у прокурдської Народно-демократичної партії - 11%.

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Теги публікації: Турция, Реджеп Тайіп Ердоган, Президент, полномочия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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