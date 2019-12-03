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Правительство сейчас не намерено менять руководство "Нафтогаза", - Милованов

Новости » Энергетика     03.12.2019 - 06:50
Правительство сейчас не намерено менять руководство "Нафтогаза", - Милованов
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Также в ближайшее время не будет меняться состав набсовета "Нафтогаза"

Украинское правительство в ближайшее время не намерено менять руководство "Нафтогаза". Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Комментируя недавние заявления министра энергетики Алексея Оржеля о том, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" будет сменено, Милованов сказал, что в этих словах есть "определенная неправда", или же его неправильно поняли.

"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По "Нафтогазу" никакого процесса нет, - подчеркнул Милованов.

Также он добавил, что у правительства на сегоднящний день также нет планов менять состав наблюдательного совета "Нафтогаза".

Напомним, ранее министр энергетики Алексей Оржель анонсировал смену руководства стратегических энергопредприятий Украины. В частности он сказал, что принято политическое решение о смене руководителей стратегических энергетических предприятий после увольнения главы "Энергоатома" Юрия Недашковского.

Отвечая на вопрос журналистов, Оржель подтвердил, что речь может идти о смене руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

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Новости Украины Тимофей МиловановНафтогаз Украины
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