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Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво "Нафтогазу", - Мілованов

Новини » Енергетика     03.12.2019 - 06:50
Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво "Нафтогазу", - Мілованов
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Також найближчим часом не буде змінюватися склад наглядової ради "Нафтогазу"

Український уряд найближчим часом не має наміру змінювати керівництво "Нафтогазу". Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Коментуючи нещодавні заяви міністра енергетики Олексія Оржеля про те, що керівництво НАК "Нафтогаз України" буде змінено, Милованов зазначив, що в цих словах є "певна неправда", або ж його неправильно зрозуміли.

"Конкретно по Нафтогазу немає ніяких змін. І не буде. Це або неправильно було зрозуміло, або перекручено. По "Нафтогазу" жодного процесу немає, - підкреслив Милованов.

Також він додав, що в уряду на сьогоднішний день також немає планів змінювати склад наглядової ради "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Олексій Оржель анонсував зміну керівництва стратегічних енергопідприємств України. Зокрема він сказав, що прийнято політичне рішення про зміну керівників стратегічних енергетичних підприємств після звільнення голови "Енергоатому" Юрія Недашковського.

Відповідаючи на питання журналістів, Оржель підтвердив, що може йтися також про зміну керівників "Нафтогазу" і "Укренерго".

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Новини України Тимофій МиловановНафтогаз України
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