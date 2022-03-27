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Правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Правительство Украины приняло постановление, которое регламентирует, что цена на так называемое "премиальное топливо" не может более чем на 5% превышать цены обычного горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", - заявил он.

Он также подчеркнул, что важно, что сегодняшняя цена позволяет топливным компаниям получать справедливую маржу, а значит, продолжать работать.

Напомним, АЗС Украины массово снизили цены на топливо после отмены акциза и снижения НДС с 20% до 7%. Цены снизились на 5-10 гривен, а топливо снова появилось на многих заправках.

Шмыгаль также отметил, что из Европы в Украину направились тысячи тонн топлива.

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Денис ШмыгальЦены на бензин