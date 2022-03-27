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Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Уряд України прийняв постанову, яка регламентує, що ціна на так зване "преміальне паливо" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Таким чином, ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни", - заявив він.

Він також підкреслив, що важливо, що сьогоднішня ціна дозволяє паливним компаніям отримувати справедливу маржу, а значить, продовжувати працювати.

Нагадаємо, АЗС України масово знизили ціни на паливо після скасування акцизу і зниження ПДВ з 20% до 7%. Ціни знизилися на 5-10 гривень, а паливо знову з'явилося на багатьох заправках.

Шмигаль також зазначив, що з Європи в Україну попрямували тисячі тонн палива.

Раніше в Україні під час воєнного стану запровадили щоденний моніторинг цін на соціально значущі продукти. Йдеться про хліб, молоко, м'ясо, цукор і т. д.

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Денис ШмигальЦіни на бензин