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АЗС Украины массово снизили цены на топливо

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Украина, Суббота 19 марта 2022 14:17
АЗС Украины массово снизили цены на топливо Фото: цены на бензин и дизтопливо резко снизились 19 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные сети АЗС в Украине 19 марта снизили цены на бензины и дизельное топливо. Это произошло после отмены акциза и снижения НДС с 20% до 7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях потеряло 7,85 грн/л, до 37,05 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие - всего 1 540 станций) снизила цены на бензин и дизельное топливо на 5-7 грн/л.

В таких сетях как AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2-11 грн/л.

В результате 19 марта средняя цена А-92 по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, А-95 - на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена дизтоплива - до 37,17 грн/л (-5,85 грн/л).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 15 марта приняла закон об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20 % до 7 % (№ 7137-д).

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