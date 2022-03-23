В Украине ввели ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты
Госпродпотребслужба Украины ввела ежедневный мониторинг на социально значимые продукты. В то же время решением правительства прекращено проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается в сообщении, государственный надзор (контроль) во время военного положения в Украине будет осуществляться лишь для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию,
В перечень таких товаров вошли:
- мука пшеничная;
- макаронные изделия;
- батон;
- хлеб;
- крупа гречневая;
- крупа овсяная;
- свинина;
- говядина;
- птица (тушки куриные);
- молоко;
- масло сливочное;
- сметана;
- яйца куриные;
- масло подсолнечное;
- сахар кристаллический;
- капуста белокочанная;
- Лук репчатый;
- свекла;
- морковь;
- картофель;
- этанол (раствор 96%);
- нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;
- антибактериальные лекарственные средства отечественные;
- бензин (марки А-92, А-95);
- дизельное топливо;
- газ сжиженный для автомобилей.
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