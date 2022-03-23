В Украине ввели ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты

Госпродпотребслужба Украины ввела ежедневный мониторинг на социально значимые продукты. В то же время решением правительства прекращено проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении, государственный надзор (контроль) во время военного положения в Украине будет осуществляться лишь для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию,

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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