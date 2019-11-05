Правительство Румынии определилось с кандидатом в Еврокомиссию

Фото: Зигфрид Мурешан (facebook com eplosofia)

Письмо в Брюссель о выборе кандидата будет отправлено в в ближайшее время

Новое правительство Румынии предложит кандидатуру депутата Европейского парламента Зигфрида Мурешана на пост своего комиссара в новой Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, письмо в Брюссель будет отправлено позже сегодня, 5 ноября, или рано утром в среду.

"Было решено, Мурешан - предложение Румынии", - заявил один из неназванных чиновников.

Напомним, 4 ноября парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном. За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов.

24 октября Национально-либеральная партия Румынии представила окончательный состав нового правительства. В правительстве, кроме премьера, будет 16 министров и один заместитель премьера.

Отметим, что 10 октября социал-демократическая правительство Румынии закончило свою работу в результате объявления парламентом вотума недоверия. Отставку правительства тогжа поддержали 238 членов двухпалатного парламента с 233 необходимых.