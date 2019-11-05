ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство Румынии определилось с кандидатом в Еврокомиссию

Новости » Политика     05.11.2019 - 14:35
Правительство Румынии определилось с кандидатом в Еврокомиссию
Фото: Зигфрид Мурешан (facebook com eplosofia)

Письмо в Брюссель о выборе кандидата будет отправлено в в ближайшее время

Новое правительство Румынии предложит кандидатуру депутата Европейского парламента Зигфрида Мурешана на пост своего комиссара в новой Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, письмо в Брюссель будет отправлено позже сегодня, 5 ноября, или рано утром в среду.

"Было решено, Мурешан - предложение Румынии", - заявил один из неназванных чиновников.

Напомним, 4 ноября парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном. За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов.

24 октября Национально-либеральная партия Румынии представила окончательный состав нового правительства. В правительстве, кроме премьера, будет 16 министров и один заместитель премьера.

Отметим, что 10 октября социал-демократическая правительство Румынии закончило свою работу в результате объявления парламентом вотума недоверия. Отставку правительства тогжа поддержали 238 членов двухпалатного парламента с 233 необходимых.

Орбан стал премьером Румынии Еврокомиссия предложила провести следующие газовые переговоры в ноябре
Новости Украины ЕврокомиссияРумыния
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь