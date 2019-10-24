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В Румынии представили новый состав правительства

Новости » Политика    24.10.2019 - 15:59
В Румынии представили новый состав правительства
Иллюстративное фото (wikimedia.org/Tiia Monto)

В правительстве, кроме премьера, будет 16 министров и один заместитель премьера

Национально-либеральная партия Румынии представила окончательный состав нового правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax.ro.

Как отмечается, кандидат в премьеры Людовик Орбан представил новый состав кабинета министров, который будет предложен парламенту для утверждения.

В правительстве, кроме премьера, будет 16 министров и один заместитель премьера.

На пост главы Министерства иностранных дел предложили кандидатуру Богдана Ауреску, который уже был министром иностранных дел в 2014-2015 годах. Также между 2004 и 2009 годами Ауреску был главным юридическим консультом его страны в территориальном споре между Украиной и Румынией, которую Румыния поставила перед Международным судом.

Отметим, следующие парламентские выборы в Румынии официально должны состояться в конце 2020 или в начале 2021 года. Однако они могут быть перенесены после того, как румыны в ноябре выберут нового президента.

Напомним, 15 октября президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Людовика Орбана сформировать правительство.

Добавим, что 10 октября социал-демократическая правительство Румынии закончило свою работу в результате объявления парламентом вотума недоверия. Отставку правительства поддержали 238 членов двухпалатного парламента с 233 необходимых.

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