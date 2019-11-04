Орбан стал премьером Румынии

Фото: Людовик Орбан (facebook com ludovic orban 79)

За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов

Парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax.ro.

Как сообщается, за состав нового кабинета министров отдали свои голоса 240 депутатов. Своим голосованием они одобрили правительство в составе 16 министров и программу управления Национально-либеральной партии.

Отметим, Людовик Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристской альянса Европейской народной партии.

Напомним, 24 октября Национально-либеральная партия Румынии представила окончательный состав нового правительства. В правительстве, кроме премьера, будет 16 министров и один заместитель премьера.

Добавим, что следующие парламентские выборы в Румынии официально должны состояться в конце 2020 или в начале 2021 года.

15 октября президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Людовика Орбана сформировать правительство.

Кроме того, 10 октября социал-демократическая правительство Румынии закончило свою работу в результате объявления парламентом вотума недоверия. Отставку правительства поддержали 238 членов двухпалатного парламента с 233 необходимых.