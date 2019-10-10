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Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

Новости » В мире    10.10.2019 - 16:03
Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству
Фото: премьер-министр Румынии Виорика Дансила (EPA)

Теперь президент должен назначить нового премьер-министра

В четверг, 10 октября, социал-демократические правительство Румынии закончит свою работу в результате объявления парламентом вотума недоверия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

Как отмечается, отставку правительства поддержали 238 членов двухпалатного парламента из 233 необходимых.

"Правящая партия "СДП" приказала своим депутатам не участвовать в голосовании. Но некоторые из них не послушались и проголосовали за отставку правительства, чем вызвали восторг у своих оппозиционных коллег", - говорится в сообщении.

Оппозиция обвинила правительство в политизации государственных институтов, которое назнчило "неспособных членов правящей партии, которые нанесли ущерб экономике, и не смогли осуществить столь необходимые реформы".

Падение правительства означает, что президент Румынии Клаус Йоханнис теперь должен будет назначить нового премьер-министра, кандидатуру которого должно поддержать большинство из парламентариев.

"Если парламент дважды отклонит предложение Йоханниса, досрочные выборы состоятся, скорее всего, в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский встретился с президентом Румынии. Главы государств обговорили сотрудничество в энергетической и торговой сферах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Румынии при ДТП с грузовиком погибли 10 человек и еще семеро пострадали.

В Румынии при ДТП с грузовиком погибли 10 человек Зеленский встретился с президентом Румынии
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