Уряд Румунії визначився з кандидатом в Єврокомісію

Фото: Зігфрід Мурешан (facebook com eplosofia)

Лист до Брюсселя про вибір кандидата буде відправлено найближчим часом

Новий уряд Румунії запропонує кандидатуру депутата Європейського парламенту Зігфріда Мурешана на посаду комісара в новій Європейській комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, лист до Брюсселя буде надіслано пізніше сьогодні, 5 листопада, або рано вранці в середу.

"Було вирішено, Мурешан - пропозицію Румунії", - заявив один з неназваних чиновників.

Нагадаємо, 4 листопада парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном. За склад нового кабміну проголосували 240 депутатів.

24 жовтня Національно-ліберальна партія Румунії представила остаточний склад нового уряду. В уряді, окрім прем'єра, буде 16 міністрів і один заступник прем'єра.

Зазначимо, що 10 жовтня соціал-демократична уряд Румунії закінчило свою роботу в результаті оголошення парламентом вотуму недовіри. Відставку уряду тогжа підтримали 238 членів двопалатного парламенту з 233 необхідних.