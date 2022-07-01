Правительство разрешило военным брать командировки из-за ранения: подробности
Кабинет Министров разрешил военнослужащим брать командировки из-за ранения, которое они получили во время защиты Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.
Так, правительство обеспечило возможность отправлять военных, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава и работников.
Они смогут взять командировки для лечения и реабилитации в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), которое получили во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.
При этом защитники при получении травмы не обязательно должны находиться в Донецкой или Луганской областях. Они могут быть на любой территории Украины непосредственно в районах осуществления мероприятий по обороне и защите.
Напомним, правительство предлагает изменения в законе для поощрение к военной службе по контракту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.