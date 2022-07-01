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Правительство разрешило военным брать командировки из-за ранения: подробности

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Украина, Пятница 01 июля 2022 18:46
Правительство разрешило военным брать командировки из-за ранения: подробности Фото: правительство разрешило военным брать командировки из-за ранения (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров разрешил военнослужащим брать командировки из-за ранения, которое они получили во время защиты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

Так, правительство обеспечило возможность отправлять военных, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава и работников.

Они смогут взять командировки для лечения и реабилитации в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), которое получили во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

При этом защитники при получении травмы не обязательно должны находиться в Донецкой или Луганской областях. Они могут быть на любой территории Украины непосредственно в районах осуществления мероприятий по обороне и защите.

Напомним, правительство предлагает изменения в законе для поощрение к военной службе по контракту.

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