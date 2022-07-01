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Уряд дозволив військовим брати відрядження через поранення: подробиці

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 18:46
Уряд дозволив військовим брати відрядження через поранення: подробиці Фото: уряд дозволив військовим брати відрядження через поранення (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів дозволив військовослужбовцям брати відрядження через поранення, яке вони отриманим під час захисту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

Так, уряд забезпечив можливість відряджати військових, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників.

Вони зможуть взяти відрядження для лікування і реабілітації у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), яке отримали під час відсічі і стримування збройної агресії Росії.

При цьому захисники при отриманні травми не обов'язково мають перебувати в Донецькій чи Луганській областях. Вони можуть бути на будь-якій території України безпосередньо в районах здійснення заходів із оборони і захисту.

Нагадаємо, уряд пропонує зміни в законі для заохочення до військової служби за контрактом.

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