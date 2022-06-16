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Правительство предлагает изменения в законе для военных и их семей: что известно

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Украина, Четверг 16 июня 2022 21:27
Правительство предлагает изменения в законе для военных и их семей: что известно Фото: Тарас Мельничук (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Правительство предлагает Верховной Раде внести изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Речь идет о поощрении к военной службе по контракту, гарантии социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

По его словам, законопроект предлагает:

  • Ввести норму по установлению пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями для всех категорий военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы);
  • Урегулировать вопросы медицинского, продовольственного и вещевого обеспечения резервистов и военнообязанных, призванных на сборы;
  • Урегулировать вопрос о внеочередном обеспечении местными советами детей резервистов во время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве местами в детских учреждениях по месту жительства;
  • Урегулировать вопрос о предоставлении возможности военнослужащим на уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет.

Напомним, на днях Владимир Зеленский подчеркнул, что в зоне боевых действий должно хватать всего необходимого для защиты.

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