ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство приняло ряд кадровых решений

Новости » Политика    20.10.2019 - 18:44
Правительство приняло ряд кадровых решений
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство объявило конкурс на занятие должности председателя Морской администрации

Правительство на своем заседании 20 октября приняло ряд кадровых решений. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Кабмин назначил:

  • Николая Божко на должность первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
  • Сергея Игнатовского на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины;
  • Олега Потапова на должность временно исполняющего обязанности председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов;

С сегодняшнего дня правительство уволило:

  • Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
  • Дмитрия Баринова с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
  • Дмитрия Балибердина с должности заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
  • Евгения Асташева с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества;
  • Дениса Клюшникова с должности заместителя председателя Донецкой ОГА;
  • Максима Скрыпника с должности заместителя председателя Днепропетровской ОГА;
  • Ивана Федорова с должности первого заместителя председателя Запорожской ОГА;

Также правительство согласовало назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Максима Немчинова.

Правительство также объявило конкурс на занятие должности председателя Морской администрации и внесло изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.

Правительство утвердило программу развития Карпат Кабмин согласовал назначение главы Харьковской и еще двух ОГА
Новости Украины Кабинет Министров Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь