Правительство приняло ряд кадровых решений

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство объявило конкурс на занятие должности председателя Морской администрации

Правительство на своем заседании 20 октября приняло ряд кадровых решений. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Кабмин назначил:

Николая Божко на должность первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Сергея Игнатовского на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины;

Олега Потапова на должность временно исполняющего обязанности председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов;

С сегодняшнего дня правительство уволило:

Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Дмитрия Баринова с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Дмитрия Балибердина с должности заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;

Евгения Асташева с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества;

Дениса Клюшникова с должности заместителя председателя Донецкой ОГА;

Максима Скрыпника с должности заместителя председателя Днепропетровской ОГА;

Ивана Федорова с должности первого заместителя председателя Запорожской ОГА;

Также правительство согласовало назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Максима Немчинова.

Правительство также объявило конкурс на занятие должности председателя Морской администрации и внесло изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.