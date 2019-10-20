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Уряд ухвалив ряд кадрових рішень

Новини » Політика    20.10.2019 - 18:44
Уряд ухвалив ряд кадрових рішень
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд оголосив конкурс на зайняття посади голови Морської адміністрації

Уряд на своєму засіданні 20 жовтня прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Кабмін призначив:

  • Миколая Божка на посаду першого заступника голови Державної служби морсього та річкового транспорту;
  • Сергія Ігнатівського на посаду заступника голови Фонду державного майна України;
  • Олега Потапова на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови Державного агентства інфраструктурних проектів;

З сьогоднішнього дня уряд звільнив:

  • Дмитра Петренка з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту;
  • Дмитра Баринова з посади першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;
  • Дмитра Балибердіна з посади заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;
  • Євгенія Асташева з посади заступника голови Фонду державного майна;
  • Дениса Клюшнікова з посади заступника голови Донецької ОДА;
  • Максима Скрипника з посади заступника голови Дніпропетровської ОДА;
  • Івана Федорова з посади першого заступника голови Запорізької ОДА;

Також уряд погодив призначення виконуючого обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" Максима Немчинова

Уряд також оголосив конкурс на зайняття посади голови Морської адміністрації та вніс зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив призначення харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.

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