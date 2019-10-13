Правительство приняло решение для начала отопительного сезона на Донбассе

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

На подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей будет поставляться газ

Кабинет министров Украины на субботнем заседании 12 октября принял решение, необходимое для начала отопительного сезона на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Речь идет о подкотрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Комплекс решений Кабмина позволит бесперебойно поставлять природный газ на период отопительного сезона 2019-2020 годов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что существует угроза срыва грядущего отопительного сезона.

Уже в пятницу, 11 октября, Минрегионстрой сообщил, что в 18 областях началось отопления объектов социальной сферы. Еще в восьми областях началась подача тепла в жилые дома.

Антимонопольный комитет Украины недавно предупредил, что будут штрафовать за срыв отопительного сезона компании-теплопоставщики, которые являются монополистами на рынке. Отмечается, что штраф будет составлять до 10 % дохода за последний отчетный год.

Ориентировочный календарный старт отопительного сезона - 15 октября. Однако дата может измениться, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже 8 градусов тепла.