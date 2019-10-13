Уряд ухвалив рішення для початку опалювального сезону на Донбасі

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

На підконтрольні території Донецької та Луганської областей буде постачатися газ

Кабінет міністрів України на суботньому засіданні 12 жовтня ухвалив рішення, необхідне для початку опалювального сезону на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Йдеться про підконтрольні українському урядові території Донецької та Луганської областей. Комплекс рішеннь Кабміну дозволить безперебійно постачати природній газ на період опалювального сезону 2019-2020 років.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву прийдешнього опалювального сезону.

Уже в п'ятницю, 11 жовтня, Мінрегіонбуд повідомив, що у 18 областях почалося опалення об'єктів соціальної сфери. Ще у восьми областях почалася подача тепла в житлові будинки.

Антимонопольний комітет України нещодавно попередив, що будуть штрафувати за зрив опалювального сезону компанії-теплопостачальники, які є монополістами на ринку. Відзначається, що штраф становитиме до 10 % доходу за останній звітний рік.

Орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня. Однак дата може змінитися, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів тепла.