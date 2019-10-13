ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд ухвалив рішення для початку опалювального сезону на Донбасі

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 02:27
Уряд ухвалив рішення для початку опалювального сезону на Донбасі
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

На підконтрольні території Донецької та Луганської областей буде постачатися газ

Кабінет міністрів України на суботньому засіданні 12 жовтня ухвалив рішення, необхідне для початку опалювального сезону на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Йдеться про підконтрольні українському урядові території Донецької та Луганської областей. Комплекс рішеннь Кабміну дозволить безперебійно постачати природній газ на період опалювального сезону 2019-2020 років.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву прийдешнього опалювального сезону.

Уже в п'ятницю, 11 жовтня, Мінрегіонбуд повідомив, що у 18 областях почалося опалення об'єктів соціальної сфери. Ще у восьми областях почалася подача тепла в житлові будинки.

Антимонопольний комітет України нещодавно попередив, що будуть штрафувати за зрив опалювального сезону компанії-теплопостачальники, які є монополістами на ринку. Відзначається, що штраф становитиме до 10 % доходу за останній звітний рік.

Орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня. Однак дата може змінитися, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів тепла.

Більшість областей вже отримали тепло, - Мінрегіонбуд У Львові припинили подачу тепла в держустанови
Новини України Кабінет Міністрів Україниотопительный сезон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся