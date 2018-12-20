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Правительство пообещало МВФ отменить госгарантию депозитов в Ощадбанке

Новости » Финансы    20.12.2018 - 13:19
Правительство пообещало МВФ отменить госгарантию депозитов в Ощадбанке
Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственный Ощадбанк пока является единственным банком с государственной гарантией депозитов

Кабинет министров Украины планирует продолжить реформирование государственного банковского сектора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.

Как отмечается в документе, правительство нацелено на отмену действующей полной государственной гарантии депозитов в Ощадбанке до конца декабря 2019 года.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Согласно условиям Меморандума, планируется, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация(IFC) войдут в капитал государственных Ощадбанка и Укргазбанка. Согласно документу, до конца апреля 2019 года Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков. При этом банки должны работать как коммерческие и быть изолированы от политического вмешательства в операционные вопросы.

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