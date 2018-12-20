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Уряд пообіцяв МВФ скасувати державну гарантію депозитів в Ощадбанку

Новини » Фінанси    20.12.2018 - 13:19
Уряд пообіцяв МВФ скасувати державну гарантію депозитів в Ощадбанку
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державний Ощадбанк поки що є єдиним банком з державною гарантією депозитів

Кабінет міністрів України планує продовжити реформування державного банківського сектору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму уряду України з Міжнародним валютним фондом.

Як зазначається в документі, уряд націлений на скасування чинної повної державної гарантії депозитів в Ощадбанку до кінця грудня 2019 року.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Згідно з умовами Меморандуму, планується, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація(IFC) увійдуть в капітал державних Ощадбанку та Укргазбанку. Згідно з документом, до кінця квітня 2019 року Мінфін підпише меморандуми про взаєморозуміння з кожним з державних банків. При цьому банки повинні працювати як комерційні і бути ізольовані від політичного втручання в операційні питання.

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