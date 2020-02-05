Правительство погасило часть долга по зарплате шахтерам

На зарплаты шахтерам выделили 163 млн грн
Государственная казначейская служба Украины 5 февраля перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
По данным пресс-службы, деньги будут перечислены на предприятия:
ГП "Шахта им. М.С. Сургая",
ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1",
ГП "Мирноградуголь",
ГП "Селидовуголь",
ГП "Торецкуголь",
ГП "Первомайскуголь",
ПАО "Лисичанскуголь",
ГП "Львовуголь",
ГП "Волыньуголь".
Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн грн, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн. При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7%, а для работников экономически активных предприятий - на 27,1%.
Отметим, одним из крупнейших должников по зарплатам является ГП "Угольная шахта "Краснолиманская" (Донецкая область) - 30 млн грн.