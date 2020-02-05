Уряд погасив частину боргу із зарплати шахтарям

Державна казначейська служба України 5 лютого перерахувала 163 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

За даними прес-служби, гроші будуть перераховані на підприємства:

ДП "Шахта ім. М.С. Сургая",

ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No1",

ДП "Мирноградвугілля",

ДП "Селидіввугілля",

ДП "Торецьквугілля",

ДП "Первомайськвугілля",

ПАТ "Лисичанськвугілля",

ДП "Львіввугілля",

ДП "Волиньвугілля".

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн. При цьому за весь 2019 рік заборгованість із зарплати зросла на 14,7% а для працівників економічно активних підприємств - на 27,1%.

Відзначимо, одним з найбільших боржників із зарплат є ДП "Вугільна шахта "Краснолиманська" (Донецька область) - 30 млн грн.