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Уряд планує змінити керівника Фонду держмайна

Новини » Економіка    15.09.2019 - 23:49
Уряд планує змінити керівника Фонду держмайна
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін дав ФДМУ два тижні на представлення плану по приватизації

Кабінет міністрів України має намір змінити керівництво Фонду державного майна. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс".

Зокрема, заява була озвучена після представлення проекту державного бюджету на 2020 рік. За словами Гончарука, у керівництва ФДМУ є двотижневий термін на представлення прогнозів щодо приватизації в Україні.

"Ми незабаром плануємо змінити керівництво Фонду державного майна", - підкреслив прем'єр.

Також Гончарук зазначив, що близько 5 млрд гривень від приватизації будуть залучать до бюджету 2020 року.

Додамо, що наразі виконувачем обов’язків голови Фонду держмайна є Віталій Трубаров. ФДМУ є органом виконавчої влади в Україні, котрий проводить державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності.

Нагадаємо, 13 вересня 2019 верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна".

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