Глава ФГИ назвал сроки возможной приватизации ОПЗ

Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Приватизация ОПЗ состоится не ранее весны следующего года

Приватизация Одесского припортового завода возможна не ранее конца весны 2020 года. Об этом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров сказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что на сегодняшний момент не существует законодательного поля для продажи ОПЗ до конца 2019 года. По его слова, "это зависит не от Трубарова или того, кто будет заниматься подготовкой этого предприятия".

Глава ФГИ заявил, что по закону, если Кабмин сейчас утвердит советника, то у него будет еще полгода на подготовку завода к приватизации. "То есть, реальная приватизация ОПЗ возможна к концу весны следующего года, если Кабмин все примет в сентябре", - добавил он.

Трубаров напомнил, что советник определяет стартовую цену, но Кабмин утверждает стартовые условия. "Правительство монокоалиционное, потому мы рассчитываем, что те решения, которые принимались раньше от двух до трех месяцев, теперь будут приниматься за месяц. Поэтому месяц на Кабмин, полгода поработать советнику и еще на публикацию объявления о проведении аукциона закон нам дает от 30 до 45 дней", - сказал он.

Трубаров также рассказал, что перед Фондом госимущества по-прежнему стоит задача приватизации "Центрэнерго". При этом он обвинил в срыве конкурса по приватизации "Центрэнерго" в декабре 2018 года "прошлое руководство государства", однако не смог назвать конкретные фамилии.

Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, в Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны были состояться в первой половине 2019 года.

Отметим, в декабре 2018 года Фонд госимущества отменил конкурс по продаже "Центрэнерго". Приватизация сорвалась после того, как два потенциальных покупателя предоставили документацию, которая не соответствовала требованиям законодательства.