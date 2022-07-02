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Правительство отказалось от дивидендов "Нафтогаза": на что пойдут миллиарды

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Украина, Суббота 02 июля 2022 09:50
Правительство отказалось от дивидендов "Нафтогаза": на что пойдут миллиарды Фото: "Нафтогаз" направит на закупку газа дополнительные 8,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2021 год и размер годовых дивидендов. Компании оставили 8,5 млрд гривен на закупку газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 1 июля 2022 г. № 742.

Согласно решению, на выплату дивидендов в госбюджет НАК направит не 95% прибыли, а лишь 30%.

Так 65% чистой прибыли в размере 8,5 млрд гривен направляется на закупку природного газа для подготовки к отопительному сезону 2022/23 года.

Еще 30% чистой прибыли в размере 3,9 млрд гривен направляется на выплату дивидендов в государственный бюджет (ранее - 12,4 млрд гривен).

Кроме того, 5% прибыли в размере 650 млн гривен направляется в резервный капитал.

Как сообщало РБК-Украина, на совещании у премьера возник конфликт между Денисом Шмігалем и главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко по поводу объемов закачки газа в ПХГ. Витренко считает, что 19 млрд кубометров газа - это слишком много. На зиму будет достаточно и 15 млрд кубометров.

Напомним, Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить на начало отопительного сезона запасы газа. Объем составит не меньше, чем в прошлом году - 19 млрд кубометров.

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