ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд відмовився від дивідендів "Нафтогазу": на що підуть мільярди

Новость на русском →
Україна, Субота 02 липня 2022 09:50
Уряд відмовився від дивідендів "Нафтогазу": на що підуть мільярди Фото: "Нафтогаз" направить на закупівлю газу додаткові 8,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та розмір річних дивідендів. Компанії залишили 8,5 млрд гривень на закупівлю газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 1 липня 2022 р. № 742.

Згідно з рішенням, на виплату дивідендів до держбюджету НАК направить не 95% прибутку, а лише 30%.

Так 65% чистого прибутку в розмірі 8,5 млрд гривень спрямовується на закупівлю природного газу для підготовки до опалювального сезону 2022/23 року.

Ще 30% чистого прибутку в розмірі 3,9 млрд гривень спрямовується на виплату дивідендів до державного бюджету (раніше - 12,4 млрд гривень).

Крім того, 5% прибутку в розмірі 650 млн гривень спрямовується до резервного капіталу.

Як повідомляло РБК-Україна, на нараді у прем'єра виник конфлікт між Денисом Шмигалем і головою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком з приводу обсягів закачування газу в ПСГ. Вітренко вважає, що 19 млрд кубометрів газу - це занадто багато. На зиму буде достатньо і 15 млрд кубометрів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" забезпечити на початок опалювального сезону запаси газу. Обсяг складе не менше, ніж торік - 19 млрд кубометрів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Кабінет Міністрів України
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту