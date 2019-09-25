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Правительство назначило советников для четырех объектов большой приватизации

Новости » Политика    25.09.2019 - 14:43
Правительство назначило советников для четырех объектов большой приватизации
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

На прошлой неделе правительство избрал главу Фонда госимущества

На заседании правительства были назначены советники для четырех объектов большой приватизации. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на прошлой неделе правительство избрало главу Фонда государственного имущества.

"Это правда. У нас большая приватизация. Она стартовала. Был избран на прошлой неделе глава Фонда государственного имущества. Это просто техническое решение, которое является необходимым для запуска большой приватизации. Эти советники имеют целью подготовить эти четыре объекта большой приватизации к процессу приватизации. Это профессионалы, которые должны будут изучить ситуацию на этих объектах и посоветовать правительству, что с ними делать, как их лучше приватизировать, возможно не стоит вообще. Это решение будет опубликовано. Мы обновили менеджмент и сейчас продвигаемся к тому, чтобы объекты к приватизации были готовы", - заявил Гончарук.

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Новости Украины приватизацияАлексей Гончарук
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