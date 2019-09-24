Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

Из закона о приватизации убрали спорную статью

В Украине опубликованы изменения в закон о приватизации госимущества. Текст закона приводит парламентская газета "Голос Украины".

Отметим, из текста закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" убрали статью 9, так как она противоречила статьям 83, 85 и 89 Конституции Украина. Спорная статья предполагала, что для контроля за приватизацией, соблюдения законодательства и анализа последствий приватизаций из числа нардепов образуется Специальная контрольная комиссия Рады по вопросам приватизации.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада Украины назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества. До 2018 года он занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпоште". Также занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабмине и независимого члена наблюдательного совета ProZorro.