ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликованы изменения в закон о приватизации

Новости » Политика    24.09.2019 - 13:33
Опубликованы изменения в закон о приватизации
Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

Из закона о приватизации убрали спорную статью  

В Украине опубликованы изменения в закон о приватизации госимущества. Текст закона приводит парламентская газета "Голос Украины".

Отметим, из текста закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" убрали статью 9, так как она противоречила статьям 83, 85 и 89 Конституции Украина. Спорная статья предполагала, что для контроля за приватизацией, соблюдения законодательства и анализа последствий приватизаций из числа нардепов образуется Специальная контрольная комиссия Рады по вопросам приватизации.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада Украины назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества. До 2018 года он занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпоште". Также занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабмине и независимого члена наблюдательного совета ProZorro.

Опубликован закон об уменьшении давления на бизнес
Новости Украины приватизациягосимуществоЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь