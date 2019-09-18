Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС

Фото: Первомайская ГЭС (facebook Виталия Трубарова)

Первомайскую ГЭС продали вдвое выше стартовой цены

Фонд государственного имущества Украины продал Первомайскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом в Facebook сообщил и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Сообщается, что Фонд госимущества продал единый имущественный комплекс Первомайской ГЭС за 107,7 млн гривен при стартовой цене в 64,6 млн. В аукционе приняли участие три участника, покупателем стала компания ООО "ЕМЗА", которая предложила цену более чем на 36 млн гривен больше, чем ближайший конкурент.

"Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита", - добавил Трубаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины может отменить перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Ранее также сообщалось, что Фонд госимущества до конца 2019 года может продать два объекта из перечня объектов большой приватизации - шахту "Краснолиманская" и "Президент-отель".