Уряд призначив радників для чотирьох об'єктів великої приватизації

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Минулого тижня уряд обрав голову Фонду держмайна

На засіданні уряду були призначені радники для чотирьох об'єктів великої приватизації. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, минулого тижня уряд обрав голову Фонду державного майна.



"Це правда. У нас велика приватизація. Вона стартувала. Був обраний на минулому тижні голова Фонду державного майна. Це просто технічне рішення, яке є необхідним для запуску великої приватизації. Ці радники мають на меті підготувати ці чотири об'єкти великої приватизації до процесу приватизації. Це професіонали, які повинні будуть вивчити ситуацію на цих об'єктах та порадити уряду, що з ними робити, як їх краще приватизувати, чи можливо не варто взагалі. Це рішення буде опубліковано. Ми оновили менеджмент і зараз просуваємось до того, щоб об'єкти до приватизації були готові", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Фонд державного майна України продав Первомайську гідроелектростанцію. В аукціоні взяли участь три учасники, покупцем стала компанія ТОВ "ЕМЗА", яка запропонувала ціну більш ніж на 36 млн гривень більше, ніж найближчий конкурент. Первомайську ГЕС продали за 107,7 млн гривень при стартовій ціні в 64,6 млн.

Відзначимо, в Україні набули чинності зміни до закону про приватизацію державного майна.