Правительство не направляло Раде предложений о кадровых назначениях

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По словам Дмитрия Разумкова, как только предложения поступят Рада рассмотрит их очень быстро

Кабинет министров Украины не направлял в Верховную раду предложений относительно кадровых назначений. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что как только предложения поступят Рада рассмотрит их очень быстро.

"Относительно кадровых назначений. По состоянию на сегодня, предложений от правительства, обращений премьер-министра по любым вакантным должностям министров в Верховную раду не поступало. Как только они поступят, Верховная рада очень оперативно сможет их рассмотреть. Здесь возможно не стоит спешить, а подобрать кандидатуры, которые эффективно выполняли функции, которые им присущи в той или иной должности", - заявил Разумков

По его словам, пока неизвестно, когда будет назначен министр энергетики.

"Мы готовы быстро и качественно рассматривать любые вопросы, в том числе и кадровые вопросы в правительстве. Однако, по состоянию на сегодня предложений не поступало", - добавил он.

Напомним, основным законопроектом в повестке дня на четверг, 16 апреля, будет законопроект №1043 "Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Кроме того, глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для скорейшего рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок ВР надо принять проект закона №1043 относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.