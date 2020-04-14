В четверг Рада рассмотрит закон о пресечении злоупотреблений нардепов по отмене законов

Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Кадровых вопросов Верховная рада 16 апреля не будет рассматривать

Основным законопроектом в повестке дня на четверг будет законопроект №1043 "Проект Закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины относительно противодействия злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Основной пункт повестки дня - законопроект изменений в регламент 1043. Сегодня его одобрил регламентный комитет ВР", - заявила Кравчук.

Нардеп добавила, что кадровых вопросов Верховная рада 16 апреля не будет рассматривать.

Также, по ее словам, в повестку дня могут включить и другие законопроекты, которые заждались рассмотрения. В частности, Рада может рассмотреть законопроект об оборонных закупках во втором чтении.

Напомним, глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для скорейшего рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок ВР надо принять проект закона №1043 по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Кроме того, 31 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По Состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.