Уряд не направляв до Ради пропозицій щодо кадрових призначень 

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами Дмитра Разумкова, як тільки пропозиції надійдуть Рада розгляне їх дуже швидко

Кабінет міністрів України не направляв до Верховної ради пропозицій щодо кадрових призначень. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що як тільки пропозиції надійдуть Рада розгляне їх дуже швидко.

"Щодо кадрових призначень. Станом на сьогодні, пропозицій від уряду, звернень прем’єр-міністра по будь-яким вакантним посадам міністрів до Верховної ради не надходило. Як тільки вони надійдуть, Верховна рада дуже оперативно зможе їх розглянути. Тут можливо не варто поспішати, а дібрати кандидатури, які ефективно виконували функції, які їм притаманні на тій чи іншій посаді", - заявив Разумков

За його словами, поки що невідомо, коли буде призначено міністра енергетики.

"Ми готові швидко і якісно розглядати будь-які питання, в тому числі і кадрові питання в уряді. Однак, станом на сьогодні пропозицій не надходило", - додав він.

Нагадаємо, основним законопроектом в порядку денному на четвер, 16 квітня, буде законопроект №1043 "Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Крім того, глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для якнайшвидшого розгляду законопроектів з великою кількістю поправок ВР треба прийняти проект закону №1043 щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.