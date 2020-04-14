ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд не направляв до Ради пропозицій щодо кадрових призначень 

Новини » Політика     14.04.2020 - 20:35
Уряд не направляв до Ради пропозицій щодо кадрових призначень 
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами Дмитра Разумкова, як тільки пропозиції надійдуть Рада розгляне їх дуже швидко

Кабінет міністрів України не направляв до Верховної ради пропозицій щодо кадрових призначень. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що як тільки пропозиції надійдуть Рада розгляне їх дуже швидко.

"Щодо кадрових призначень. Станом на сьогодні, пропозицій від уряду, звернень прем’єр-міністра по будь-яким вакантним посадам міністрів до Верховної ради не надходило. Як тільки вони надійдуть, Верховна рада дуже оперативно зможе їх розглянути. Тут можливо не варто поспішати, а дібрати кандидатури, які ефективно виконували функції, які їм притаманні на тій чи іншій посаді", - заявив Разумков

За його словами, поки що невідомо, коли буде призначено міністра енергетики.

"Ми готові швидко і якісно розглядати будь-які питання, в тому числі і кадрові питання в уряді. Однак, станом на сьогодні пропозицій не надходило", - додав він.

Нагадаємо, основним законопроектом в порядку денному на четвер, 16 квітня, буде законопроект №1043 "Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Крім того, глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для якнайшвидшого розгляду законопроектів з великою кількістю поправок ВР треба прийняти проект закону №1043 щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.

У четвер Рада розгляне закон щодо протидії зловживанням нардепів по скасуванню законів Відкриття ринку землі підтримали чверть українців
Новини України Верховна Радакадровая политикаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся